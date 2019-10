Incidente stradale in scooter, ferita una donna incinta

Brutto incidente stradale ieri sera in via Montagna Spaccata a Quarto. Per cause da accertare c'è stato uno scontro tra uno scooter e un'automobile. Il mezzo a due ruote ha terminato la propria corsa su un camion della spazzatura fermo.

Una ragazza, incinta, ha avuto la peggio ed è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate, mentre il conducente del mezzo ha subito solo piccole escoriazioni.

Traffico in tilt nella zona