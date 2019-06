Travolta da un carico di patate, la tragica morte di una giovane madre

Era alla guida della sua auto sull'Asse Mediano, nella zona di Afragola e si stava recando al lavoro nell'Aeroporto di Capodichino, Imma Papa, 29enne di Forchia in provincia di Benevento, quando è stata travolta da un carico di patate perse da un camion. Imma lascia il marito ed un figlio molto piccolo.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social per ricordare la sfortunata 29enne: "Non ti conoscevo ma sono mamma e nonna e oggi la tua storia mi ha sconvolta. Penso a quante volte ho fatto quella strada in auto con mia figlia e mia nipotina di 20 mesi. Non si può morire così", scrive Patrizia. "Mi dispiace tantissimo, ho un nodo alla gola, vedere le tue foto è straziante anche se non ti conoscevo. Veglia sui tuoi cari e dai loro la forza di andare avanti e veglia sulla tua dolcissima bimba... Non riesco a scrivere, mi scendono le lacrime, non è giusto", è l'amaro commento di Jade.

"E' SUCCESSO QUELLO CHE TEMEVAMO"

"Una ragazza di 29 anni è morta dopo che la sua auto è stata travolta da un carico di patate, perso da un camion che procedeva in direzione opposta. L’incidente è avvenuto sull’Asse mediano nel tratto tra Afragola e lo svincolo autostradale dell’A1. Avremmo preferito avere torto ma è successo quello che temevamo, cioè che un trasporto effettuato in maniera pericolosa avesse potuto provocare un incidente mortale. Quel momento, purtroppo, è arrivato. Dopo mesi di denunce non possiamo che invocare un giro di vite, occorre che le forze dell’ordine contrastino con la massima determinazione in fenomeno". E' quanto afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli commentando la tragedia avvenuta nel pomeriggio sulla SS162.