Spaventoso incidente, ciclista contro un camion: è grave

Grave incidente a Villaricca, sul cosiddetto "doppio senso", corso Europa. L'impatto ha riguardato un ciclista ed un camion.

L'uomo, in sella ad una bicicletta, è finito contro il mezzo pesante in sosta al semaforo. Il ciclista ha dapprima battuto la testa contro l’automezzo, poi è caduto a terra battendola sull’asfalto. Numerosi passanti sono accorsi per aiutare il cinquantenne riverso a terra, sul posto sono arrivate due ambulanze e tre pattuglie della compagnia dei carabinieri per cercare di chiarire al meglio le dinamiche del triste incidente.

A.C., questo il nome del ferito, è residente a Melito di Napoli. E' stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano: le sue condizioni sono molto gravi dato il violento impatto. Indossava casco protettivo e tuta. Secondo alcuni testimoni era steso al suolo e non riusciva a muoversi.