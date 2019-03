Tragedia stradale: investiti e uccisi mentre camminavano a piedi sulla carreggiata

Un incidente stradale dalle tragiche conseguenze è avvenuto nella serata di ieri lungo la Circumvallazione esterna, Mugnano e Melito. Il bilancio è di due vittime.

Pare che i due camminassero a piedi lungo la carreggiata di via Pietro Nenni quando, poco prima delle 23, sono stati travolti e uccisi da un mezzo in transito.

Sul luogo dell'incidente si sono rapidamente recati carabinieri e mezzi del 118, con il tratto di strada che è stato chiuso al traffico per effettuare soccorsi e rilievi del caso. Per i due purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Secondo le prime notizie, le vittime sarebbero due extracomunitari. Il conducente dell'auto si è presentato dai carabinieri.