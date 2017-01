Tragedia sulla Circuvallazione: incidente mortale per un ex carabiniere

Massimiliano Liguori, ex carabiniere appassionato di body building. È la vittima del tragico incidente stradale avvenuto oggi sulla Circumvallazione Esterna, nei pressi del centro commerciale Auchan a Giugliano.

Liguori, 44 anni, era di Napoli. In sella al suo scooter, pare sia stato colpito da un'auto che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. L'uomo, che pure indossava regolarmente il casco, è finito contro una pianta che si trovava sullo spartitraffico, per poi finire nella corsia opposta e venire colpito da un'auto che sopraggiungeva. Sbalzato in avanti di diversi metri, è morto sul colpo.

Completamente paralizzato il traffico della zona, raggiunta da uomini della municipale, della finanza, della polizia e da un mezzo del 118 i cui sanitari hanno solo potuto constatare il decesso del 44enne.

Massimo – così era conosciuto tra gli amici – aveva partecipato anche ad alcune gare di culturismo. Chi lo conosceva lo descrive come una persona solare ed educata. Di Napoli, abitava a Qualiano con la famiglia.