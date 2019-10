Doppio incidente a Posillipo: ciclista ferito e frontale tra scooter

Mattinata difficile a Posillipo, dove si sono registrati due brutti incidenti in poche ore, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Il primo sinistro è avvenuto in via Tito Lucrezio Caro, dove un ciclista è caduto a causa di una buca. L’uomo ha riportato un grosso taglio alla testa da cui è fuoriuscito molto sangue e contusioni su tutto il corpo. È stato soccorso dal personale i un’ambulanza.

“Ormai questa strada è diventato un campo minato - hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e Gianni Caselli, consigliere della I Municipalità per Il Sole che Ride - Il manto stradale è completamente dissestato a causa delle radici degli alberi che hanno letteralmente sfondato lo strato di cemento. Anche questa domenica i cittadini, dopo l’incidente, ci hanno rappresentato tutte le loro rimostranze su una strada molto trafficata diventata un pericolo pubblico. Bisogna intervenire al più presto”.

Il secondo incidente è avvenuto invece alle 11.30 a pochi passi dal Circolo Posillipo, dove si è verificato un violento frontale fra due scooter. Particolarmente intenso il traffico generato dall'incidente. Il personale del 118 è intervenuto anche questa volta per prestare le prime cure ai conducenti.