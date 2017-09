Veicolo in fiamme in via Montagna Spaccata: "Auto posizionata volontariamente da ignoti"

Il blocco della circolazione tra Quarto e Napoli causato da un veicolo incendiato e posizionato di traverso in via Pisani, questa mattina ha impedito il transito veicolare in entrambe le direzioni, causando di conseguenza il blocco completo del traffico in tutto il territorio quartese già in grande difficoltà causa la chiusura di via Campana, altezza Montagna Spaccata.

Dalla relazione del Comando Polizia Locale si legge che con molta probabilità l'auto incendiata sia stata posizionata volontariamente da ignoti, con l’intento di paralizzare il traffico cittadino. Analoga situazione si sarebbe verificata anche nel territorio tra Pozzuoli e Napoli.

"Sono inaccettabili ed ingiustificabili episodi come quello accaduto stamani. E’ vero, incidenti simili possono accadere, ma se i sospetti della Polizia Locale verranno confermati, mi auguro che la giustizia quanto prima faccia il suo corso – dichiara il sindaco Rosa Capuozzo. Dopo l’ennesima nota di sollecito al Prefetto di Napoli, protocollata il 18 settembre, oggi chiediamo nuovamente, ancora con più urgenza, un incontro per avere aggiornamenti sullo stato dei lavori e su tempi più certi riguardo la riapertura del tratto di via Campana. Attività commerciali, continuano a subire il peso della chiusura e rischiano il collasso, l’intero territorio non può attendere, il rischio di problemi di ordine pubblico diventano sempre più forte."