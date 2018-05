Incidente a Chiaiano, infermiere aggredito da un ferito: testata con casco

Questa mattina un incidente in via Provinciale Santa Maria a Cubito (tra Mugnano e Chiaiano) ha richiesto l'intervento di due ambulanze. Secondo quanto riportato da 'Nessuno tocchi Ippocrate', uno degli astanti, all'arrivo di una terza ambulanza (necessaria per trasportare i feriti meno gravi), avrebbe cominciato a fare storie riguardo all'ospedale di destinazione (il Cardarelli). Dalle parole l'uomo sarebbe passato ai fatti immediatamente, sferrando una testata (con il casco) all'infermiere. Il sanitario ha riportato una ferita per la quale sono stati necessari 7 punti di sutura.



Si tratta dell'aggressione numero 39 dall'inizio del 2018, riporta Nessuno tocchi Ippocrate.