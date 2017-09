Tragico incidente stradale a Bagnoli: centauro perde una gamba

Tragico incidente stradale a Bagnoli. Un 23enne napoletano è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli.

Il giovane - come racconta Il Mattino - era a bordo di una moto Suzuki 650 insieme ad un amico di 16 anni, quando si è schiantato contro il marciapiede in via Coroglio ed ha perso la gamba sinistra, tranciata nell'impatto.

Il minorenne, trasferito anche lui dal 118 al Cardarelli, ha riportato solo qualche politrauma e contusioni con una prognosi di 15 giorni ed un forte stato di choc.