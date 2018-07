Un cavo del tram si è staccato dal supporto travolgendo due scooter che in quel momento stavano percorrendo via Medina.

I due centauri sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 che hanno trasportato un ferito al Loreto Mare e l'altro, più grave, al Cardarelli. Via Medina é stata chiusa nella carreggiata in direzione via Monteoliveto. Indagini in corso sull'accaduto.