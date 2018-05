Varcaturo, i cavalli scappano dal maneggio e corrono sulla statale: drammatico incidente

Due cavalli scappati da un maneggio di Pozzuoli, questa notte, avrebbero cominciato a correre sulla statale Domitiana. A Varcaturo uno dei due ha colpito un'automobile, in un tremendo frontale macchina-cavallo che avrebbe avuto conseguenze terribili per le persone a bordo dell'auto. La notizia è riportata da il Meridiano. A bordo della vettura un uomo e una donna, rimasti intrappolati nell'abitacolo in attesa dei soccorsi. Sarebbero entrambi in buone condizioni, mentre non si hanno notizie del cavallo. Sul posto sanitari del 118 e la stradale.