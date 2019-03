Paura in autostrada: cavallo investito sull'A3

Paura stamane sull'autostrada A3 Napoli-Salerno-Reggio Calabria. Entrato nei pressi di Castellammare di Stabia, un cavallo è stato investito da un tir.

Inutile il tentativo del personale di Autostrade Meridionali e della polizia stradale di bloccare l'animale in corsa. L'incidente - comunica Autostrade Meridionali - non ha avuto conseguenze per l'autista del Tir né per altri automobilisti.

Gli uomini dell’Anas e la polizia stradale si sono portati sul posto per rimuovere la carcassa dell'animale dall’asfalto.

articolarmente lenta la viabilità in direzione Salerno, soprattutto tra Torre Annunziata Sud e Pompei. La polizia stradale sta cercando di identificare il proprietario del cavallo.