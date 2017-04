Morte Catello Donnarumma: ipotesi di omicidio colposo

E' stata aperta un'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli sulla vicenda di Catello Donnarumma, morto giovedì scorso per un incidente stradale, dopo due giorni di agonia in ospedale.

Nel registro degli indagati, figurerebbe, per omicidio colposo un 44enne, come riporta Il Mattino.

Il 26enne di Vico Equense stava percorrendo via Raffaele Bosco quando si è scontrato con un'automobile. Catello è stato trasportato all'ospedale De Luca e Rossano e poi trasferito e ricoverato al Loreto Mare, per politraumi e per un edema cerebrale. Il giovane non ha mai ripreso conoscenza dopo l'incidente ed è deceduto dopo due giorni dal ricovero.