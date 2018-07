Auto contro scooter nel nolano, 4 feriti. Due sono in gravi condizioni

Un gravissimo incidente tra un'automobile e uno scooter è avvenuto nella serata di lunedì sulla statale 7 bis all'altezza di Casamarciano. Come riportato da il Fatto Vesuviano, risultano quattro feriti. Ad avere la peggio sono stati i due giovani in sella allo scooter, che sarebbero in gravi condizioni, in bilico tra la vita e la morte. Sono quattro i feriti, soccorsi e trasportati all'ospedale di Nola. Sul posto la Polizia, che in queste ore cerca di ricostruire la dinamica dell'impatto.