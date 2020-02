Incidente mortale a Capodichino, le condizioni della ragazza coinvolta

È arrivata in ospedale in codice rosso. Molto gravi, e in tutto il corpo, i traumi riportati nell'incidente. La ragazza coinvolta nell'incidente avvenuto sabato sera, tra Capodichino e la Tangenziale, è ricoverata tutt'ora in Rianimazione, al Cardarelli.

È stata operata nel corso della prima notte che ha trascorso in ospedale, struttura dalla quale si attendono ora ulteriori informazioni sulle sue condizioni.

La persona con lei sulla moto, un ragazzo, ha perso la vita. Era lui a condurre il mezzo: ne ha perso il controllo nel tratto compreso tra la Diramazione Capodichino e la Tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli, all'altezza del km 3,1, finendo fatalmente contro il guardrail.

Intanto sulle cause dell'incidente indagano le autorità.