Incidente sull'A16: muore camionista di Palma Campania

I freni non rispondevano più ma nonostante questo è riuscito a far accostare il mezzo e a salvare delle vite umane. È di Palma Campania e ha 57 anni l'autista del camion morto a seguito di un incidente sull'A16 Napoli-Canosa, all'altezza di Monteforte Irpino. Il mezzo, un'autocisterna che trasportava liquami, è andato in avaria e l'autista è riuscito a tenerlo nei ranghi fino all'impatto con il guard rail che ha contenuto i danni che potevano essere letali per i guidatori delle altre vetture.

Il malore letale

Il camionista, secondo una prima ricostruzione al vaglio delle forze dell'ordine, sarebbe poi sceso dal mezzo per segnalare l'incidente ma la troppa tensione l'avrebbe stroncato colpendole con un malore che gli è risultato letale. L'uomo è poi morto di lì a qualche minuto.