Tragico incidente sull'autostrada A1: morto un camionista napoletano

Tragico incidente questa mattina sull'autostrada A1. Un 51enne camionista di Striano, nel napoletano, ha perso la vita in provincia di Piacenza.

Fatale - come riferisce Il Piacenza - il tamponamento tra due autotreni al chilometro 65, in direzione Nord, dopo Pontenure, avvenuto per cause al vaglio della Polstrada.

Ad avere la peggio è stato il camionista napoletano, che ha trovato la morte nell’abitacolo del proprio mezzo.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che hanno fatto di tutto per salvare il 51enne, invano.

