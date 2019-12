Camion si ribalta in autostrada e invade la corsia opposta

Sono spaventose le immagini che ritraggono un camion ribaltato lungo l'autostrada nei pressi del casello di Nola. Il mezzo pesante ha anche invaso con l'abitacolo del guidatore la corsia opposta. L'incidente è avvenuto questa mattina e al momento non si hanno ancora notizie certe sulle condizioni del camionista. Il carico si è completamente ribaltato lungo la carreggiata mandando in tilt il traffico. Secondo le prime notizie non dovrebbero essere rimaste coinvolte altre vetture nell'incidente.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale e i mezzi di soccorso. La circolazione potrà essere ripristinata completamente solo dopo la rimozione del carico dalla carreggiata. Al momento non si hanno indicazioni precise sui tempi necessari ma è certo che i disagi per gli automobilisti continueranno nelle prossime ore.