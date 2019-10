Spaventoso incidente: camion si ribalta all'uscita dell'autostrada

Solo un grande spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza grave per l'incidente verificatosi ieri sull’autostrada A3. Il sinistro si è registrato per la precisione tra lo svincolo di Scafati e quello di Pompei e ha interessato un camion. Saranno i rilievi della polizia stradale e le successive indagini a chiarire una dinamica dai contorni ancora poco chiari. Di certo c'è che il camion si è ribaltato nei pressi dell'uscita dello svincolo per Pompei.

L'incidente

Il conducente ha perso il controllo del mezzo per cause, come detto, ancora in fase di accertamento e ha impattato contro il guardrail. L'uomo non ha riportato ferite gravi e per fortuna nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli che in quel momento transitavano in zona. L'unica conseguenza rilevata è stato un intasamento del traffico.