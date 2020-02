Incidente sull'Asse mediano: camion finisce fuori strada

Poteva finire molto peggio l'incidente che si è verificato questa mattina lungo l'Asse mediano, nei pressi di Grumo Nevano. Un camion è uscito fuori strada dopo che l'autista ha perso il controllo del mezzo. È uscito fuori dalla carreggiata, oltrepassando il guardrail e finendo in un piccolo fossato adiacente alla strada.

Per fortuna il camionista non ha riportato ferite gravi ed è stato soccorso sul posto dai sanitari del 118 accorsi sul posto. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente e di come abbia potuto perdere il controllo del mezzo. L'incidente ha provocato dei rallentamenti lungo l'asse prima che il camion venisse messo in sicurezza dai mezzi di soccorso.