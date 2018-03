Incidente per due calciatori napoletani: la vettura si ribalta in autostrada

Brutta disavventura per i calciatori napoletani Emanuele Polverino e Antonio Calvanese, portiere e difensore del Rende, squadra che milita nel campionato di Serie C.

I due, come riporta CosenzaChannel.it, hanno avuto un incidente sull'autostrada A2, nei pressi dell’area di servizio di Sala Consilina. L'auto su cui viaggiavano, una Smart, si è improvvisamente ribaltata sulla carreggiata per cause ancora da accertare.

I due sono fortunatamente rimasti illesi, riportando solo qualche graffio. Visitati in ospedale, le loro condizioni non hanno destato preoccupazione.