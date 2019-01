Incidente stradale, finisce con l'auto in mare: cadavere ripescato in acqua

Un 49enne, in seguito ad un incidente stradale, è finito nelle acque del Granatello di Portici con la propria vettura, perdendo la vita.

I sommozzatori hanno ripescato il corpo dell'uomo, che era ancora incastrato all'interno della berlina tedesca. Si tratterebbe di un 49enne di Portici.

Indagini in corso per stabilire la dinamica dell'incidente stradale, utilizzando anche le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.