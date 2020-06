Bus tenta di evitare lo scontro con una Smart: sul posto l'ambulanza del 118

Incidente stradale questa mattina a Casamicciola su un bus dell'Eav. Dopo essersi accostato per una fermata, aveva ripreso la marcia in direzione Ischia Porto, quando per ragioni da accertare, ha rischiato di impattare contro una Smart, per una probabile manovra brusca del veicolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'autista è riuscito ad evitare la scontro, ma alcuni passeggeri sono caduti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre alla municipale e ad una ambulanza del 118.