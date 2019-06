Bambino investito da un'auto: è grave

Lotta tra la vita e la morte un 12enne di Portici investito oggi da un'auto lungo via Martiri di Fani. Il bambino è ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli. La prognosi è al momento riservata ma le sue condizioni sono gravi. È stato intubato e i medici dell'ospedale partenopeo sono molto preoccupati. Tra poco dovrebbe essere sottoposto a un'operazione chirurgica ma c'è il massimo riserbo sul suo quadro clinico.

L'incidente

L'incidente è avvenuto oggi e a bordo dell'auto che l'ha investito c'era un uomo di 41 anni. Originario di Cercola, è residente a Portici e al momento risulta essere stato denunciato per lesioni gravi. L'uomo è stato portato in commissariato a Portici ed è stato sottoposto all'alcol test e a quello antidroga. Non è ancora chiara la dinamica dell'impatto e sono gli agenti della polizia di stato a condurre le indagini. L'auto che ha investito il piccolo è una Fiat Panda su cui sono stati eseguiti dei rilievi. L'incidente è avvenuto nei pressi degli uffici cittadini dell'Inps e verranno acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.