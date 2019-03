"Ha investito tre bambini": è caccia al pirata della strada

L'episodio, raccontato da alcuni testimoni oculari sul principale gruppo social cittadino, è avvenuto nella serata di domenica in via Guglielmo Marconi a Casoria.

Tre bambini stavano per attraversare la strada nei pressi della Galleria quando un'auto è sopraggiunta ad alta velocità investendoli. Secondo quanto raccontato dai genitori, il conducente sarebbe fuggito senza prestare soccorso.

Le condizioni dei piccoli non sono preoccupanti, questo nonostante qualche frattura. "Mio figlio non è stato soccorso da nessuno, né dai sanitari, né tantomeno dalle persone presenti in quel momento davanti alla Galleria Marconi. Nessuno è intervenuto per telefonare ai carabinieri - ha aggiunto ancora l'autrice della denuncia - Se qualcuno conosce la persona che ha travolto mio figlio non esiti a contattarmi”.

Intanto le forze dell'ordine stanno indagando su quanto accaduto, a caccia dell'investitore. In particolare, i carabinieri stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate in zona.