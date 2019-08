Incidente di Mondragone, la bimba lotta tra la vita e la morte. L'uomo che l'ha travolta è ai domiciliari

“Non è ammissibile che un uomo alla guida di una vettura priva di assicurazione e revisione, oltre che sotto l’effetto di cocaina, sia stato destinato, per iter legislativo, ai soli domiciliari mentre la vittima, di soli 8 anni, lotta tra la vita e la morte all’ospedale Santobono di Napo li”. E’ infuriato il responsabile della sede Aversa ed Agro aversano dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus, Biagio Ciaramella, per le misure adottate nei confronti del pirata della strada che, nella serata di sabato 24 agosto, ha travolto in pieno una bambina di nazionalità ucraina, nella località Pescopagano del comune di Mondragone.

E’ accaduto tutto in una frazione di secondo. La piccola stava camminando in strada con i genitori. Il 47enne, originario di Secondigliano, l’ha investita e non le ha prestato soccorso. Successivamente si è andato a costituire presso la locale stazione dei carabinieri. Nei controlli di rito, l’uomo, attualmente sottoposto a fermo e destinato ai domiciliari, è risultato positivo alla cocaina ed è stato appurato che la sua vettura, al momento dell’accaduto, fosse priva di assicurazione e revisione. La bambina è in prognosi riservata, non è possibile operarla per le troppo lesioni riportate ed i medici stanno lavorando solo per stabilizzare le sue condizioni.

“Bisogna abolire i domiciliari per chi si macchia di reati di questo tipo. Devono aspettare l’esito del processo dalla galera", aggiunge Ciaramella, che sottolinea come “questo soggetto, oltre a tenere comportamenti poco consoni alla guida, non aveva pagato nemmeno l’assicurazione sulla vettura. Un fattore sempre più dilagante sia per i costi, ormai molto alti, sia a causa della cultura del non pagare”.

Pugno chiuso anche da parte del presidente A.I.F.V.S. Onlus, Alberto Pallotti: “Queste persone vanno tolte dalla strada, è un dovere di tutti. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sappia che questo è il problema più grave cui dobbiamo far fronte su piano nazionale. Ogni settimana registriamo nuovi casi. Non ci sono parole per descrivere la disperazione che stanno vivendo intere famiglie. Le loro vite sono cambiate solo perché qualcuno ritiene giusto comportarsi come delle bestie. Le nostre preghiere sono rivolte alla bambina - conclude -, affinché riesca a vincere questa battaglia”.