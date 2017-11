Troppi incidenti stradali, arrivano in autostrada i nuovi autovelox

Preoccupano sempre di più gli incidenti stradali in Campania. Nella speranza di prevenire gli infortuni, in particolare in prossimità dei cantieri, verranno impiegati dal 6 al 12 novembre nuovi dispositivi mirati al controllo della velocità sull'A/1 Milano/Napoli, sull'A/3 Napoli/Salerno, sull'A/2 del Mediterraneo, sull'A/30 Caserta/Salerno.

Gli automobilisti verranno previamente avvisati con pannelli luminosi, prima di percorrere i tratti stradali coperti dagli autovelox.