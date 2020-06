Incidente stradale sulla Napoli-Salerno: un morto ed un ferito

Venerdì sera di sangue sull'autostrada Napoli-Salerno. Due automobili si sono scontrate, per ragioni in via di accertamento, poco prima dell'uscita di Torre Annunziata sud (in direzione Salerno).

Il bilancio dell'incidente stradale è pesantissimo: un morto ed un ferito.

Sul posto sono accorse le ambulanze del 118, o vigili del fuoco e la Polstrada per i rilievi di rito sul sinistro stradale.