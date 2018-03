Violento incidente sull'A1, auto contro camion: c'è un ferito

Uno spaventoso incidente si è verificato oggi sull'Autostrada A1 nei pressi dell'uscita di Casoria. L'impatto ha riguardato un camion ed un'auto che si trovava sulla corsia di sorpasso.

A causa di dinamiche non ancora chiarite, i due mezzi si sono violentemente scontrati. L'incidente, come riportato da Autostrade per l'Italia, è avvenuto in direzione Napoli al km 752.9. Vengono al momento riportate code lunghe circa tre km nel tratto tra A1/Villa Literno-Pomigliano e Bivio A1/A16 Napoli-Canosa.

Il conducente dell'auto è rimasto ferito, ed è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto. Le sue condizioni non sono ancora state rese note.

Sul luogo dell'incidente si trovano agenti della polizia stradale e mezzi di soccorso della Società Autostrade, che provvederanno a rimuovere i veicoli incidentati così da permettere nuovamente il regolare transito delle vetture.