Auto travolta da un camion nel nolano: feriti tre operai

Tre operai sono rimasti feriti a seguito di un incidente lungo l'A30 in direzione Nola. Le tre persone erano a bordo della loro auto quando sono stati investiti da un camion. Le vittime dell'incidente si erano appena fermati a lato della carreggiata dopo aver forato una gomma. In quel frangente però la loro auto, una Fiat Multipla, è stata investita da un camion in transito.

I feriti

Ad avere la peggio è stato il passeggero che era seduto sul sedile posteriore. Ha riportato un trauma cranico ed è stato soccorso dai sanitari del 118 accorsi sul posto. Lo hanno trasportato all'ospedale di Caserta per ulteriori accertamenti. Le altre due persone avrebbero subito ferite più lievi anche se sono in corso accertamenti. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente su cui stanno indagando le forze dell'ordine.