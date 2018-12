Auto in testacoda sbatte contro il guard rail: conducente in ospedale

Non si fermano gli incidenti sulla statale 268. La strada che collega i paesi vesuviani anche questa sera è stata teatro di uno scontro. Protagonista una Ford Fiesta che si è schiantata contro un guard rail all'altezza di Ottaviano, nei pressi dello svincolo San Giuseppe Vesuviano Nord in direzione Angri. L'auto è andata in testacoda prima di andarsi a schiantare.

Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Fiat 500. Non sono ancora chiari i motivi dell'impatto. Il guidatore è rimasto ferito ma, stando ad una prima valutazione dei soccorritori, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato portato in ospedale. Non si hanno notizie di ferimenti dell'altro guidatore coinvolto nel sinistro. A darne notizia è stato il Fatto vesuviano.