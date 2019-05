Incidente stradale in serata: auto si ribalta a Fuorigrotta

Grave incidente a Fuorigrotta in serata. Un'auto si è ribaltata nei pressi di viale Kennedy rimanendo al centro della carreggiata. Al momento non si hanno notizie su eventuali feriti e non è ancora chiara la dinamica che ha portato all'incidente. L'auto si è ribaltata all'altezza dell'incrocio con viale Giochi del Mediterraneo.

La notizia in un gruppo Facebook

Un'immagine scioccante dell'auto capottata è stata pubblicata in un gruppo Facebook, “Bagnoli 80124”, dove è stata data per prima la notizia dell'incidente. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che stanno indagando per riuscire a capire la dinamica dell'incidente.