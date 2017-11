Incidente stradale in via Terracina: auto si ribalta e travolge i veicoli in sosta

Gli Agenti dell’Unità Operativa Chiaia della Polizia Municipale hanno effettuato controlli serali e notturni nella zona dei baretti di Chiaia verificando anche il rispetto della nuova Ordinanza Sindacale per la disciplina della vendita di bevande in vetro nonché per gli orari di chiusura del locali. Nel corso della serata si è avuto modo di notare un gruppo di sei giovanissimi di età compresa tra i 15 e 17 anni seduti ai tavolini di un bar che consumavano sostanze alcoliche: il gestore del locale di via Bisignano è stato verbalizzato per la somministrazione di alcol a minori e denunciato alla Procura della Repubblica per la vendita di alcolici a minori di 16 anni. Tutti i ragazzi sono stati affidati ai rispettivi genitori che giunti sul posto sono stati informati dell’accaduto. Nei pressi del locale è stato sorpreso un giovane maggiorenne intento a fare uso di cannabis che verrà segnalato alla Prefettura per le misure accessorie. La sostanza è stata sequestrata. Dopo la mezzanotte si sono effettuati i controlli per il rispetto del divieto di vendita di bevande in involucro di vetro. Si è proceduto a verbalizzare un locale sempre in via Bisignano ai sensi della nuova Ordinanza Sindacale con una sanzione di 500 euro. Atteso l’orario di chiusura previsto dal provvedimento, alle 3,30 si è proceduto a sanzionare un locale in via Alabardieri ed un altro, in via Bisignano, alle 4,00 con la sanzione prevista di 500 euro. Inoltre, sono stati predisposti servizi per la repressione delle irregolarità al Codice della Strada elevando 138 verbali per la sosta vietata e sanzionati 5 parcheggiatori abusivi. Alle 6.00 del mattino di stamattina un giovane napoletano percorrendo via Terracina a tutta velocità perdeva il controllo dell'auto che sbandava e si ribaltava urtando altri veicoli in sosta. Il sinistro non ha provocato feriti.

Il conducente è stato soccorso immediatamente da una pattuglia della U.O. Tutela Ambientale della Polizia Municipale in transito in zona.