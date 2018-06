Grave incidente a Fuorigrotta: auto si ribalta in via Terracina

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina nel cuore del quartiere Fuorigrotta, dove un'auto si è ribaltata in via Terracina.

“Questa volta s’è sfiorata la tragedia, ma se non si interviene per impedire la sosta selvaggia lungo via Terracina, a ridosso dell’ospedale San Paolo, c’è il rischio di ritrovarci a piangere un morto nei prossimi giorni”. A lanciare l’allarme il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, raccontando che “questa mattina, un’auto s’è ribaltata per il caos creato da veicoli in sosta, camion compresi, e auto che corrono verso il pronto soccorso dell’ospedale, ma quello che è successo stamattina è solo uno dei tanti incidenti che si ripetono in quella strada dove, seppur insistono dei divieti, si continua a parcheggiare in malo modo”.

“In alcuni tratti, soprattutto quelli a ridosso dell’ospedale, c’è anche un parcheggiatore abusivo che ‘regola’ il parcheggio, ma, nel resto della strada, è l’inciviltà a farla da padrona visto che, a pochi metri, ci sono diversi spazi a disposizione per parcheggiare, ma restano sempre vuoti”, ha aggiunto Borrelli, sottolineando di aver chiesto al comandante della Polizia Municipale di avviare controlli straordinari in quella zona.