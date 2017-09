Auto si ribalta nella notte in via Acton: traffico in tilt

Traffico in tilt nella notte in via Acton e dintorni, a causa di un incidente stradale che ha visto un'auto ribaltarsi all'altezza del Molo Beverello.

Il conducente dell'auto - come riferisce Il Mattino - è stato soccorso da un'ambulanza, che lo ha trasferito presso l'ospedale più vicino.

Da ricostruire la dinamica dell'incidente.