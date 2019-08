Tangenziale, auto ribaltata: 40enne ricoverato in codice rosso

Un'automobile si è ribaltata questa mattina in Tangenziale, nei pressi dell'uscita di Fuorigrotta in direzione Pozzuoli. A bordo un quarantenne, che si recava sul luogo di lavoro e che è stato soccorso dall'ambulanza, prima di essere ricoverato in codice rosso in ospedale. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita ma i soccorritori hanno faticato non poco per estrarlo dall'abitacolo della vettura ribaltatasi.