Incidente nella notte, auto si ribalta: ci sono feriti

Un'auto si è ribaltata questa notte lungo la strada statale 7bis di Nola. L'incidente è avvenuto lungo la strada teatro troppo spesso di sinistri anche mortali. Non è ancora chiara la dinamica ma sembra che alcune persone siano rimaste ferite nell'impatto. A rimanere coinvolte nello scontro sono state una Fiat Panda di colore rosso e un furgone.

La dinamica dell'incidente

Non si conoscono dettagli sui motivi dell'incidente ma ciò che è certo è che la vettura dopo aver impattato con il furgone si è girata su un fianco. Sul posto sono giunti immediatamente sia le forze dell'ordine che un'ambulanza del 118. I feriti non dovrebbero essere in pericolo di vita.