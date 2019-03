Si ribalta l'auto: tre ragazzi feriti

Poteva finire molto peggio per tre ragazzi protagonisti di un incidente questa notte a Roccarainola. La vettura su cui viaggiavano si è ribaltata lungo via Madonna del Pianto. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente ma il guidatore ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata. All'interno dell'auto c'erano tre ragazzi, due di Avella e uno di Roccarainola.

I soccorsi

I tre giovani, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sono stati soccorsi sul posto dai sanitari del 118. In due sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Nola. Al momento non si hanno notizie precise sulle loro condizioni anche se non sarebbero in pericolo di vita. Le indagini per stabilire l'esatta dinamica dei fatti è stata affidati ai carabinieri della compagnia di Nola che sono stati i primi ad arrivare sul posto dopo l'incidente.