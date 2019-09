Auto si ribalta in centro: nessun ferito

Poteva finire molto peggio il grave incidente che si è verificato a Quarto. All'incrocio tra via Caselanno e via Seitolla due auto si sono scontrate fortunatamente non provocando il ferimento di nessuno dei due guidatori. Una Citroen C2 è andata a sbattere contro una Lancia Musa che si è ribaltata lungo la strada.

I soccorsi

Il guidatore della vettura ha riportato solo alcune escoriazioni ed è stato portato in ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti di rito. La donna che era a bordo dell'altra auto sembrava essere in buone condizioni quando è uscita dalla vettura incidentata. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che stanno provando a ricostruire le forze dell'ordine. A dare la notizia è stata Cronaca flegra.