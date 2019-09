Auto si ribalta sulla statale: muore un 37enne

Un incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 7bis Nola-Villa Literno. All'altezza del chilometro 38.700, un'auto si è ribaltata. A guidarla c'era un 37enne di Marano di Napoli che ha perso la vita. L'impatto è avvenuto nel territorio di Acerra in direzione di Nola. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che è costato la vita all'uomo. Si sa solo che la vittima è morta sul colpo e non c'è stato nulla da fare per i soccorsi.

Le indagini

Sul posto sono arrivati gli agenti della stradale del distaccamento di Nola. Sono loro a condurre le indagini coordinati dalla procura di Nola. L'incidente ha causato un blocco temporaneo della circolazione che è stata ripristinata solo dopo diverso tempo e a un solo senso di marcia. È necessario effettuare i rilievi sul luogo dell'incidente per stabilire la dinamica dei fatti.