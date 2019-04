Pirata della strada investe due persone: paura a Pozzuoli

Sono ricoverate in prognosi riservata in condizioni ritenute preoccupanti dai medici. Si tratta di due vittime di un pirata della strada investite la scorsa notte in via Campi Flegrei a Pozzuoli. Intorno alle 23 le due vittime sono state investite da una Smart che procedeva ad alta velocità. Alla guida un 55enne di Pozzuoli che non ha visto una coppia e l'ha investita. Non sono ancora chiari i motivi dell'incidente sui quali indaga la polizia municipale.

Le indagini

L'auto è stata posta sotto sequestro e ha riportato anche diversi danni alla parte anteriore. Le due persone sono state portate all'ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. I medici sono cauti nell'esprimere giudizi ma sembra che non siano in pericolo di vita anche se avrebbero riportato delle ferite molto gravi. La notizia è stata data dal sito Cronaca flegrea.