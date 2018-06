Un incendio è divampato improvvisamente in una automobile mentre percorreva piazza Sannazzaro, per cause ancora da accertare, come segnalato a NapoliToday dall'architetto Roberta Lamberti.

L'automobilista è riuscito ad abbandonare in tempo il veicolo, prima che le fiamme avvolgessero l'abitacolo. Il video.