Auto finisce nel fossato: paura a San Giuseppe Vesuviano

Un incidente tra due auto poteva trasformassi in tragedia oggi pomeriggio a San Giuseppe Vesuviano. Due vetture si sono scontrate all'incrocio tra via Vasca al Pianillo e via Martiti di Nassiriya. Un impatto talmente violento che ha costretto una delle due vetture fuori strada facendola cadere in un fossato. L'auto, una Fiat 500 di colore bianco, è rimasta in bilico a lato della carreggiata ma per fortuna il guidatore non avrebbe riportato ferite gravi grazie all'esplosione degli airbag.

Entrambi i guidatori sono stati soccorsi dal personale del 118 ma nessuno dei due è fortunatamente in pericolo di vita. Sul sono intervenuti anche gli agenti del commissariato locale che sta indagando sulla dinamica dei fatti per provare a stabilire quali siano state le eventuali responsabilità. La notizia è stata dal fatto vesuviano.