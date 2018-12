Rallentamenti consistenti sull'A1 Roma Napoli, per un veicolo in fiamme. Segnalati anche rallentamenti sul ramo di Capodichino in direzione della Tangenziale di Napoli, tra gli svincoli Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli e tra le uscite Fuorigrotta e Corso Malta in direzione Capodichino. Ci sono code in entrata al Vomero e al Corso Malta per i veicoli provenienti dalla viabilità urbana.