Paura in piazza Sannazzaro dove una automobile è andata in fiamme in seguito ad un incidente stradale.

L'automobilista è riuscito ad abbandonare in tempo il veicolo, prima che le fiamme avvolgessero l'abitacolo, rivela a NapoliToday l'architetto Roberta Lamberti.

Indagini in corso sull'accaduto.