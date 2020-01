Auto contromano sull'Asse mediano: scontro frontale sulla rampa

Uno scontro frontale tra due auto si è verificato questa mattina lungo l'Asse mediano. In particolare l'incidente è avvenuto sulla rampa di accesso dell'uscita di Arzano. A provocarlo sarebbe stato un viaggiatore che ha imboccato la rampa contromano. Non ancora chiare le cause che lo hanno portato a imboccare la strada contromano. La sua Renault Modus è entrata controsenso sull'Asse mediano ma quando si è accorto dell'errore era troppo tardi ed è andato a impattare contro una Fiat Grande Punto. A dare la notizia è stata la pagina Facebook “La voce di Arzano” che ha anche pubblicato una foto delle auto incidentate. Ancora tutta da chiarire l'esatta dinamica, ed eventuali responsabilità dell'incidente.