Auto contro trattore: muore Luigi Basile

È morto schiacciato dal suo stesso mezzo. Una morte atroce quella che è toccata al 60enne Luigi Basile. L'uomo si è schiantato contro un'auto ed è stato sbalzato dal mezzo per poi essere travolto dallo stesso. L'incidente si è verificato a Giugliano, in via Santa Maria a Cubito.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che l'hanno trasportato all'ospedale San Giuliano. Purtroppo le manovre di rianimazione sono state inutili. Il 60enne non ce l'ha fatta ed è morto per le lesioni riportate durante l'incidente. Non è ancora chiara la dinamica dell'impatto. Nessuna conseguenza per l'uomo alla guida dell'automobile.