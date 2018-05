Auto contro scooter: motociclista ferito

Ha perso molto sangue ma è stato portato in tempo in ospedale. È successo a via Vittorio Veneto a Torre Annunziata dove si sono scontrate un'auto ed uno scooter. L'impatto è avvenuto intorno alle 14 nei pressi del casello di Torre Annunziata sud. Il centauro è rimasto ferito ed ha perso molto sangue a seguito dell'impatto con il parabrezza dell'auto.

Sul posto è arrivata dopo pochi minuti un'ambulanza che l'ha trasportato al vicino ospedale di Boscotrecase. Le ferite riguardavano soprattutto braccia e gambe che hanno impattato contro il vetro. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Toccherà alle forze dell'ordine ricostruirla.