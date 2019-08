Auto contro scooter: 22enne finisce in ospedale

Un giovane di 22 anni di Torre Annunziata è ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo un incidente nella cittadina oplontina. Il 22enne a bordo del suo scooter si è schiantato contro un'automobile nei pressi di via Torretta di Siena. Il forte impatto con l'asfalto gli ha fatto perdere conoscenza. Il giovane è stato soccorso immediatamente è portato all'ospedale Sant'Anna di Boscotrecase.

Le sue condizioni sono state ritenute gravi e per questo motivo è stato trasferito all'interno dell'ospedale napoletano per cure più appropriate. La prognosi al momento è ancora riservata ma sembra che le sue condizioni siano in lieve miglioramento e non sia necessario un intervento chirurgico per ridurre l'ematoma. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.