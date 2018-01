Incidente stradale a Giugliano: auto con a bordo coppia di fidanzati finisce contro un muro

Brutto incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Giugliano. Un'auto con a bordo una giovane coppia di fidanzati, è finita contro un muro in via Sant'Antonio.

I due, rimasti feriti, sono stati trasportati in ospedale da un'ambulanza del 118, ma - come riferisce IlMeridianonews - non sono sono in pericolo di vita, nonostante il terribile impatto.

Sul posto sono giunti i Vigili urbani di Giugliano, per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'invasione della corsia da parte di un'altra auto, potrebbe aver causato l'incidente, facendo perdere il controllo della vettura al giovane alla guida.